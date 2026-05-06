Son Mühür- Dün gerçekleşen Karabağlar Belediyesi Meclisi'nde CHP'li Kadir Dalgıç'ın sosyal medya paylaşımı üzerine 'cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiası gündeme geldi. AK Parti Grubu söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterirken , mecliste karşılıklı atışmalar yaşandı, mecliste tansiyon yükselmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Meclis Üyesi Akın Dalgıç, yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür paylaşımı yayımladı.

"Kimse kinini ve irinini bu dille akıtamaz"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ve Menemen Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili ise, Cumhurbaşkanı'na hakarete tepki gösterdi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yayımladı.

Kişili'nin paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Yapay zeka' siyasetçileri. Zıvanadan çıkmış siyaset dillerine yapay zekayı da alet ederek Cumhurbaşkanımıza hakaret etme hadsizliklerini katmerlemişler. Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, Büyükşehir Belediye Başkanları Cemil Tugay'ın aşağılayıcı, egoist tavrını örnek alıyor belli ki. Bu; kendi adaylarını yapay zeka ile belirleyen, kritersiz, basiretsiz ana muhalefet partisi temsilcilerine çok yakışıyor aslında. Ama altını çizmek gerekiyor ki; bu ülkenin Cumhurbaşkanına, bu milletin manevi değerlerine kimse kinini ve irinini bu dille akıtamaz."