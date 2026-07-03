Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulda belirsizlik devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan İzmir temsilcisi borç batağından kurtulamıyor. Siyah-beyazlılar finansal sorunlar ve borçlarla uğraşırken bir çıkış yolu bulamıyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetime sitem ediyor. Kulübün Başkanı Sinan Kanlı kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Kanlı, camiadan yeterli destek alamadığını belirtirken kulüp yönetiminde şeffaf olduğunu söyledi. Taraftarların ve camianın merak ettiği Ahmet Nur Çebi görüşmelerinde müzakerenin devam ettiğini vurguladı.

“Teknik direktör Mehmet Can Karagöz beklemede”

TFF 3.Lig’de son anda ligde kalma başarısını gösteren Altay Spor Kulübü, teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile henüz resmi bir anlaşma yapmadı. Genç ve başarılı antrenör analiz ekibiyle bilimsel antrenman metotlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan alacakları ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen altyapı çıkışlı 5 futbolcudan 2'si sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılma kararı aldı. İzmir temsilcisinde stoper Hikmet kontratını sonlandırıp kulüple davalık oldu.

“Camia dinamiklerinden destek alamadık”

Camia dinamiklerinden yeterli destek alamadıklarını, kulübün sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Sinan Kanlı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Sevgili Büyük Altaylılar; Kulübümüz için zamanın ne kadar kıymetli olduğu , ‘daha öncede defalarca belirttiğimiz üzere ‘ hepimizin malumudur. Zamanın kıymetini bildiğimiz için sezon biter bitmez genel kurul yaptık. Bayrağı bizden daha iyi ve daha yükseğe taşıyacak bir iradenin gelebilmesi kulübümüzün sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürdük. İmkânlarımız doğrultusunda, Büyük Altay ‘ın mevcut mücadelesinde, mevcut gücümüzden daha fazlasının gerekliliğini camiamıza defalarca bildirdik. Fakat geldiğimiz noktada; camia dinamiklerimizin yeterli seviyede katkı koyamadığı gerçeğide ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Sinan Kanlı’dan şeffaflık vurgusu”

Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerin devam ettiği, müzakerenin sonuçlanmadığını vurgulayan Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Sinan Kanlı, “Bu şartlar dahilinde yatırımcı adayımız Sayın Ahmet Nur Çebi ile her detayı irdeleyerek görüşmelerimiz devam etmektedir. Sayın Çebi’nin de doğal olarak bazı çalışmalar yapması gerekmektedir. Tabiki bu futbol ikliminde herkes sürecin hızlı tamamlanmasını ve kulübümüzün daha fazla zarar görmemesini arzu eder. Fakat ülkenin ve kulübümüzün mevcut şartları süreci bir miktar uzatmaktadır. Sayın Çebi ile uzun süredir yürüttüğümüz müzakereler devam ederken durumun gerçeklerini okuyamayanların ve bazı niyeti iyi olmayanların yaratmaya çalıştığı kaos ortamına ayak uydurmayacağız. Ayrıca özellikle tekrar belirtmek isterimki Büyük Altay için , yarın bir istekli oluşum çıkacaksa yarın , genel kurul yaparak yetkilerimizi devir etmeye hazırız. Tüm camiamızdan bu süreçte ne kadar şeffaf olduğumuzu hatırlatarak her şeye rağmen sabırlarını yada çözümü üretecek katkıyı koymalarını önemle rica ederim” diye konuştu.