Son Mühür- İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç tamamlanmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde süren ifade işlemlerinin ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıklamıştı. Mahkeme, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu toplam 13 şüphelinin 'rüşvet ve imar usulsüzlüğü' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti.

Görevden uzaklaştırılmıştı

Rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırılmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarih kesinleşti

Yetişkin’in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyenin işleyişinde bir kesinti yaşanmaması için yasal prosedürler ivme kazandı.

Seferihisar Belediyesi’nde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için takvim netleşti. Konuyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada,

"Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi hükmü gereğince, yeni Belediye Başkan Vekili seçimi yapılacaktır. Bu doğrultuda Belediye Meclisi’nin, 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da, Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olağanüstü gündemle toplanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.