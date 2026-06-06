Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve çıkarılan nöbetçi mahkemece tutuklanan eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın, İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade tutanaklarına ulaşıldı. İfade tutanaklarında yer alan ifadelere göre Kaya, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek çarpıcı suçlamalarda bulundu.

"Bana Şantaj ve Tehdit Yapıldı, Belediye Başkanı Adayı Olamadım"

Emniyetteki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Çağdaş Kaya, suçlamaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu savundu. Kendisine husumet besleyen kişiler tarafından hedef alındığını ileri süren Kaya savunmasında şunları söyledi:

"Cavit Orhan avukatlıktan atılmış ve partiden ihraç ettiğim bir arkadaşımızdır. Bu nedenle beyanları husumetlidir. Tanık beyanı olup iftira niteliğindedir. Doğan Aydın, Erkan Çakır, İsmail isimli kişilerden bana ulaşan talepler olduğunda ret verdiğimde hemen şantaj veya tehdide dönüşüyor. Bir öncekinde gerekçe tezgahında adliyeye düşmüştüm yine. Bu arkadaşların bu saldırılarından sonra CHP ilçe adayı olamadım. Kamuoyunda itibar suikastına uğradım. Bütün emeklerim hiçe sayıldı."

Suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Kaya, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Müdafi Avukatlarından "Hukuki Sakatlık" Çıkışı: "Suç Türü Bile Belirtilmemiş"

Çağdaş Kaya’nın avukatları ise müvekkillerinin kolluk aşamasında örgüt üyeliği kapsamında hiçbir soruya maruz kalmadığını ve sevk maddelerinde büyük bir hukuki eksiklik olduğunu savundu.

Sorgu zaptına yansıyan müdafi savunmasında şu ifadelere yer verildi:

" Kollukta örgüt üyeliği anlamında bize hiçbir soru sorulmamıştır. Suçlamayı ve sevki bu nedenle kabul etmiyoruz. Bizim bu hususta beyanımız alınmamıştır. Suç türünde dahi belirtilmemiştir. Bize isnat edilmeyen bir suçtan dolayı tutuklamaya sevk edilmemiş hukuken sakattır. "158 Sayfalık İfadede Sadece 15 Sayfa Müvekkille İlgili:" Müvekkil dün bütün samimiyetiyle bildiklerini anlatmıştır. 158 sayfa ifade vermiştir ancak sadece 15 sayfası kendisi ile ilgilidir. 2 tane gizli tanık vardır, kim oldukları meçhuldür. Gençliğinden beri CHP de siyaset yapan bir kişidir. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çoktur. Gizli tanığın ifadelerine bakıldığından tamamen yorumlardan ibarettir. Delil kesinlikle dosyada yoktur. Önümüze kesin inandırıcı delil sunulmamıştır. İlk defa lehe tapeler gördüm. Müvekkile yönelik somut ve net bir delil yoktur. Çağdaş Kaya ve avukatları, dosyadaki iddiaların somut delillere dayanmadığını ve siyasi geçmişi olan bir isme yönelik soyut suçlamalardan ibaret olduğunu belirterek serbest bırakılma taleplerini yinelediler.