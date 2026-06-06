Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada başta Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Eski Başkanı Çağdaş Kaya dahil 40 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adalet sarayı binadan ibaret

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “ 5 yündür süreci takip ediyoruz. İzmir buca açısından yorucu, üzücü ve sonuç itibariyle adalete olan inancımızı azaltıcı. Süreçler doğru ilerlemiyor. İktidarın anlayışı düzgün ilerlemiyor. İnsanların adalete inancı bitmiş durumda. Bizler de her defasında adalet sarayına geliyoruz ama binadan ibaret alan haline gelmiş. Bu sürdürülemez, düzen değişecek. Uzun vadede sürdürülebilir değil" dedi.

"Geçmiş olsun"

Tutuklamaların ve operasyonların gönüllerde yara olarak kaldığını söyleyen Güç, "Bütün cezaevlerinde insanlar yatar hale geldi. Bunun düzene girmesi için iktidarın adıma atması gerekirken adım atılmadı. Artık söylenecek söz bulamıyoruz. Bu süreçle ilgili söylenecek bir yer yok. İfadeler olmadan emniyetten ifade istenen duruma geldik. Sabahın köründe baskınlar yapılmış. Bu kolay zannediliyor ama bunlar unutulan şeyler değil. Gönüllerde yara olarak kalıyor. Bu ilk seçimlerde bu düzen değişecek. Tüm arkadaşlarımıza, Buca ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin en yakın zamanda değişeceğine inanmalılar. Güç bizden yana olsun n kısa zamanda bu düzen değişecektir" dedi.