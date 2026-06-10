Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ankara’da bakanlık yetkilileri ile İzmir’in önde gelen sektör/sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği görüşme trafiğinde kent gündeminde önemli bir yer tutan ‘Çeşme Projesi’ ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.

İzmir'in önde gelen sektör temsilcileri Ankara'da buluştu

Geçtiğimiz aylarda İzmir gündeminin önemli bir yerinde duran Çeşme Projesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, başta İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi isimler olmak üzere kentin önde gelen sektör temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, projenin detaylarının görüşüldüğü ve ilerleyen süreçte kapsamlı bir açıklama yapılarak, kamuoyunun söz konusu proje ile ilgili bilgilendireceği öğrenildi.

Toplantı ile ilgili detaylı açıklamayı Özgener yapacak

Toplantıda Bakan Ersoy ile görüşen heyetin içerisinde yer alan ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Zirveyle ilgili İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, detaylı açıklamayı kamuoyu ile paylaşacak.” ifadelerini kullandı. İktidara yakın siyasi çevreler söz konusu projenin kent turizmine ciddi katkı sunacağını savunurken, CHP’ye yakın yerel siyasetçilerin ise Çeşme Projesi’ne şiddetle karşı çıktığı biliniyor.