İzmir’i etkisi altına alan kavurucu sıcaklar ve nefes kestiren yüksek nem, kent sakinlerini ve çevre illerdeki vatandaşları Çeşme sahillerine yöneltti. Cuma gününden itibaren ilçeye giriş yapan tatilcilerle birlikte sokaklardaki hareketlilik tavan yaptı. Özellikle 3 kilometrelik uzunluğuyla ünlü Ilıca Plajı, haftasonu adeta insan akınına uğradı.

Kumsal boyunca oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülere de yansıdı. Şemsiyelerin yan yana dizildiği plajda kimi denizin serin sularında vakit geçirdi, kimi kumsalda güneşlenmeyi seçti.

İzmir ve Manisa’dan günübirlikçi akını

İlçedeki yoğunluğun önemli bir kısmını çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler oluşturdu. Çocuklarıyla birlikte İzmir kent merkezinden Ilıca'ya gelen Ömer Akçilpınar, bölgenin sığ denizine dikkat çekti. Sürekli burayı tercih ettiklerini belirten Akçilpınar, "Hava biraz rüzgarlı ama denizin tadını çıkarmak istedik. Burası çocuklu aileler için çok uygun, onlar eğlenince biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Günübirlik rotasını Manisa’dan Çeşme’ye kıran Ömer Uygur ise yeğeni ve arkadaş grubuyla geldiğini dile getirdi. Geçen seneye kıyasla kalabalığın biraz daha az olduğunu söyleyen Uygur, "Su soğuk ve çok güzel. İnsanı dinç tutuyor, gerçekten hiç dönesimiz yok" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

"Fiyatların düşmesi sevindirici"

Çeşme sadece Ege bölgesinden değil, şehir dışından gelen tatilcileri de ağırladı. İstanbul’dan 4 günlüğüne ilçeye gelen Muhammet Furkan Ünsal, sahildeki hareketliliğe işaret etti. Hava şartlarının hafif rüzgarlı olmasından bahseden Ünsal, "Sahil kalabalık ama bu sezon fiyatların biraz olsun düşmesi bizler için iyi olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu tatilini çocuklarıyla denizde geçiren Özcan Hoşgeldi de Ilıca’nın aileler için ideal bir nokta olduğunu belirtti. Hoşgeldi'nin kumsal keyfi yapan kızı Azra ise kendisini kuma gömerek "Çok iyi hissediyorum, kumda olmak gerçekten rahatlatıcı" dedi.

Benzer şekilde sahilde arkadaş grubuyla vakit geçiren Ayşegül Yenilmez de kumda güneşlenip denizin tadını çıkardıklarını, tatilin son derece keyifli geçtiğini aktardı. Sıcak havanın sürmesiyle birlikte Çeşme sahillerindeki bu hareketliliğin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

