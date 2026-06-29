Son Mühür- Merve Turan - Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başladı. Bu kapsamda Çeşme Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure lokması paylaşımıyla vatandaşları buluşturdu.

İki farklı noktada yoğun katılım

Çeşme Belediyesi tarafından, Çeşme Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı Yel Değirmenlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Lal Denizli de vatandaşlara aşure dağıtarak komşularıyla bir araya geldi.

Başkan Lal Denizli'den birlik ve beraberlik mesajı

Belediye Başkanı Lal Denizli etkinlikte yaptığı değerlendirmede, "Aşure; farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu birlik ve bereketin en güzel simgelerinden biridir. Aynı lokmayı paylaşmanın, dayanışmayı ve kardeşliği büyüttüğüne inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çeşme halkından yoğun katılım

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin katılım sağladığı ve Çeşme Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı Yel Değirmenlerinde gerçekleştirilen aşure lokması Çeşme halkının oldukça yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlik samimi ve duygu dolu anlara sahne oldu.

