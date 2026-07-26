Olayın, İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bir beach club'da meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, sahne programını devam ettiren rap sanatçısı Erol Can Güncü'ye yönelik polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Program esnasında sahneye çıkan ekipler, "Uzay" lakabıyla tanınan Güncü'ye gözaltı işlemi uyguladı. Operasyon, mekanda bulunan vatandaşların da gözlerinden kaçmazken, sanatçı polis eşliğinde alandan götürüldü.

Hakkında işlem başlatıldığı iddia edildi!

İddialar çerçevesinde, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Erol Can Güncü hakkında kırmızı bültenle aranmakta olan firari kişilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri sebebiyle adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde rapçinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü belirtildi.

Ekipler eşliğinde emniyete götürüldü!

Sahneden alınan Erol Can Güncü, işlemlerinin tamamlanması için ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, yetkili makamlardan gözaltı sürecine ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.