Geçtiğimiz sezonu mali krizler gölgesinde geçirerek ligde kalmayı başaran Altay’da, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren hareketli günler yaşanıyor. Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübe destek sağlamak ve devir süreçlerini görüşmek üzere Cumartesi günü İzmir’e gelecek. Altay Başkanı Sinan Kanlı ile üçüncü kez bir araya gelecek olan Çebi’yi, İzmirli futbolseverlerin coşkulu bir şekilde karşılaması bekleniyor. Toplam borcu 1 milyar TL’yi aşan ve Ocak 2022’den bu yana devam eden transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan İzmir temsilcisinin, bu görüşmeden çıkacak ortaklık kararıyla finansal darboğazı aşması hedefleneziyor.

Kongre kararı alınabilir

Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi arasında yapılacak olan bu kritik zirve, Altay’ın önümüzdeki dönemdeki yönetim haritasını da şekillendirecek. Tarafların mali ve idari şartlarda tam anlaşma sağlaması durumunda, siyah-beyazlı kulüpte ivedilikle olağanüstü kongre tarihinin netleştirilmesi planlanıyor. Kongre sürecinin ardından Ahmet Nur Çebi’nin desteğiyle güçlü bir yönetim kurulunun oluşturulması ve kulübün öncelikli olarak transfer yasağını kaldırarak yeniden üst ligleri hedefleyen bir yapılanmaya gitmesi öngörülüyor.