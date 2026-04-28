Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bu yıl 15. kez kapılarını açan Alaçatı Ot Festivali, dört gün süren dolu dolu programın ardından bitti.

"Köklerden Dünyaya" mesajıyla ilk kez uluslararası bir boyut kazanan festival, yalnızca Ege’nin değil, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri Alaçatı’nın tarihi sokaklarında ağırladı. Baharın gelişiyle birlikte Çeşme, lezzet ve eğlencenin odağı oldu.

Yerel lezzetler yerini aldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte canlanan Alaçatı sokakları, kurulan rengarenk stantlarla festival alanına döndü. Yerel üreticilerin el emeğiyle topladığı alana has otlar, meşhur Çeşme limonları ve taze enginarlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Şefler Meydanı’nda Küresel Yarışma Heyecanı

Pazaryeri Camii’nin hemen arkasında yapılan "Şefler Meydanı", festivalin en ilgi çeken yeri oldu. Uluslararası bir etkinliğe dönüşen bu alanda, dünyanın farklı ülkelerinden gelen usta şefler ile genç gastronomi öğrencileri mutfağa girdi.

Gün boyunca süren çalışma ve yemek yarışmaları yalnızca teknik bir paylaşım değil aynı zamanda farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu bir yer oldu.

Yalçınkaya: "Ege mutfağının özünde doğaya saygı yatıyor"

Gastronomi dünyasının sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya, festivalin en çok ilgi duyulan isimlerinden biriydi. "Sofranın Diplomasi Gücü" üzerine konuşan Yalçınkaya, mutfağın kültürleri birbirine bağlayan görünmez bir bağ olduğunu dile getirerek, "Ege mutfağının özünde doğaya saygı yatıyor. Alaçatı’nın yerel otları, mutfağın en yalın ama en karakterli halini yansıtıyor." dedi.

Her yaşa göre etkinlik düzenlendi

Festival yalnızca yemekle sınırlı kalmadı. Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı Deneyim Noktası gibi alanlarda gerçekleşen yazar buluşmaları, çocuk atölyeleri ve spor aktiviteleri sayesinde her yaştan ziyaretçi ilgi alanına göre bir etkinliklerden faydalandı.

Başkan Lal Denizli: "Gururunu yaşıyoruz..."

Kapanışta festivalin ulaştığı başarıdan duyduğu memnuniyetten bahseden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, etkinliğin dünya genelinde tanınan bir marka olduğunu vurguladı.

Denizli, "Bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiğimiz Alaçatı Ot Festivali’ni uluslararası kimliğiyle düzenlemenin gururunu yaşıyoruz.

Farklı ülkelerden şeflerimiz, Ege mutfağının eşsiz otlarıyla özgün tarifler hazırladı. Hem gençlerimize hem de yetişkinlerimize gastronomi alanında önemli deneyimler sunduk." dedi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan Alaçatı Ot Festivali, bölgenin kültürel mirasını ve yerel zenginliklerini dünyaya aktaran finalle sona erdi.