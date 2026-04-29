İzmir'in en lüks semti sıralamasında yapılan son araştırmalar, ibrenin Çeşme yönüne kaydığını ortaya koydu. Çakabey Mahallesi tek başına bir başlık oluşturuyor; ortalama konut satış fiyatlarının 40 milyon TL bandını aştığı bu mahalle, İstanbul'un birçok seçkin bölgesini bile fiyat olarak geride bıraktı. Aşağıda hem deniz şeridindeki bu yeni adresler hem de geleneksel prestij semtleri tek tek konuşuluyor.

İzmir'in en lüks semti neden Çeşme oldu?

Üst gelir grubunun ikinci ev tercihi yıllar içinde yatırım aracına dönüştü. Çakabey'in yanı sıra Alaçatı çevresindeki butik siteler ve villalar da bu tabloyu besliyor. Hemen ardından gelen Güzelbahçe ve Urla, hem yıl boyu yaşanabilir olması hem de gastronomi yatırımlarıyla son birkaç yılda kabuk değiştirdi. Urla'da bağ evi konseptli projelerin metrekare fiyatları sürekli yukarı çekiyor.

Şehir merkezinde hangi semt zirveyi tutuyor?

Merkez denildiğinde Alsancak hâlâ ilk akla gelen isim. Kordon boyunca uzanan deniz cepheli daireler, restore edilmiş Levanten konutları ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ticari hareketlilik bu bölgenin marka değerini yüksek tutuyor. İş dünyasının önde gelen isimleri, sanat çevresinden insanlar ve şehirde uzun süreli kalan yabancı yöneticiler ağırlıklı olarak burada konaklamayı tercih ediyor.

Karşıyaka kanadında ise Mavişehir ve Bostanlı oyunu götüren iki adres. Mavişehir'deki rezidans projeleri, kapalı site konsepti ve geniş bulvar düzeni üst gelir grubunu kendine çekti. Bostanlı sahil bandı ise daha köklü bir alıcı kitlesini barındırıyor; semt ortalamasının üzerinde gelir düzeyi olan kullanıcılar yıllardır bölgeye yerleşmiş durumda.

Yeni gelişen lüks semtler hangileri?

Narlıdere son dönemde merkez ilçeler arasında dördüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Sahili gören kısımlardaki villa siteleri ve metroya yakınlık, semti sessiz bir cazibe merkezine dönüştürdü. Güzelyalı tarafı ise yenilenen yapısı, sahil yürüyüş yolu ve geleneksel İzmir kültürüyle hâlâ klas isteyen alıcıların radarında. Gaziemir'deki Aktepe Mahallesi de modern site projeleriyle yeni nesil bir lüks segmenti oluşturuyor.