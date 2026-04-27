İzmir'in en güzel ilçesi sıralamasında deniz turizmi açısından Çeşme, sakin yaşam arayanlar için Seferihisar, gastronomi tutkunları için Urla başı çekiyor. Foça'nın balıkçı kasabası havası, Karaburun'un bakir koyları ve Selçuk'un antik mirası da listeye girmeyi başaran isimler. Yapılan farklı araştırmalarda ve seyahat rehberlerinde bu ilçeler dönüşümlü olarak ilk sıralarda yer alıyor.

Çeşme: Mavi bayraklı plajların başkenti

Çeşme, turkuaz renkli denizi, uzun kumsalları ve hareketli yaz hayatıyla yıllardır tatilcilerin gözdesi. İzmir merkezine 102 kilometre uzaklıktaki ilçe, Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi gibi ünlü plajlarıyla tanınıyor. Çeşme Kalesi, Ilıca'nın şifalı suları ve gözde tatil noktası Alaçatı, ilçenin sınırları içinde yer alıyor. Taş evleri ve dar sokaklarıyla Alaçatı, son yılların en popüler tatil rotalarından biri.

Urla: Sanat ve gastronominin buluştuğu nokta

Urla, 12 ada manzarası, bağ yolları ve şarap üreticileriyle son yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. İzmir'e 38 kilometre uzaklıktaki ilçe, Sanat Sokağı, Tarihi Arasta ve Malgaca Pazarı gibi kültürel duraklarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk Su Altı Müzesi de Urla'da bulunuyor. Çeşmealtı, Balıklıova ve Özbek köyleri ile mavi bayraklı plajları, ilçenin doğal cazibesini tamamlıyor. Mart ve mayıs aylarında düzenlenen Ot ve Enginar festivalleri gastronomi turistlerini çekiyor.

Seferihisar: Türkiye'nin ilk sakin şehri

Seferihisar, Cittaslow yani sakin şehir unvanını alan ilk Türk ilçesi olarak tanınıyor. İlçeye bağlı Sığacık, küçük limanı, tarihi kalesi ve cumartesi pazarıyla huzurlu bir tatil arayanların ilk tercihi. Mandalinası ve enginarıyla ünlü Seferihisar, kıyı boyunca uzanan koyları ve antik liman kenti Teos ile farklı bir deneyim sunuyor.

Foça ve Karaburun: Otantik kıyı kasabaları

Foça, taş evleri, balıkçı limanı ve Akdeniz fokunun yaşadığı koylarıyla otantik kasaba havasını koruyor. Karaburun ise Çeşme ve Urla'nın aksine bakir kalmasıyla öne çıkıyor. Yarımadanın ucunda yer alan ilçe; Mordoğan, Sazak ve Kösedere gibi köyleriyle doğa tutkunlarına seslenen gizli bir cennet. Selçuk ise Efes Antik Kenti ve Şirince Köyü ile kültür turizminin merkezi.