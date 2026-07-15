Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme Belediye Spor Kulübü’nün düzenlediği Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle yeni dönemine başladı. İlçedeki çocukların yaz tatilini aktif ve sağlıklı geçirmesini amaçlayan organizasyonda bu yıl 10 farklı branş eğitim verecek.

Belediyenin desteklediği projeyle çocuklar futbol, basketbol, voleybol, satranç, taekwondo, rüzgâr sörfü, zumba, step aerobik, jimnastik ve pilates branşlarında eğitim alacak. Uzman antrenörler eşliğindeki dersler yaz boyunca devam edecek.

Açılış gününde büyük coşku

Yeni dönemin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediye Bandosu’nun dinletisiyle başlayan açılış programında, çocuklar için özel oyun alanları ve eğlenceli parkurlar kuruldu. Resmi törenin ardından genç sporcular sahne aldı.

Özellikle taekwondo, zumba ve halk oyunları gösterileri tribünlerden yoğun alkış aldı. Tören sonunda ise çocuklara yeni dönem formaları dağıtıldı. İlk gün heyecanı, sporcular, aileler ve antrenörlerin birlikte çektirdiği toplu fotoğrafla son buldu.

"Hedefimiz her yıl daha fazla çocuğa ulaşmak"

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin selamlarını ileterek sözlerine başladı. Sporun çocukların gelişimindeki önemine değinen Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Spor, çocuklara erken yaşta disiplin ve dayanışma bilinci kazandırır. Amacımız, her yıl daha fazla çocuğumuzu bu imkanlarla buluşturmak."

Durmaz ayrıca çocuklarını spora yönlendiren ailelere, antrenörlere ve kulüp yöneticilerine de teşekkür etti. Eğitimler, yaz boyunca kesintisiz olarak devam edecek.