Son Mühür- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çeşme'ye gelişinin 100. yılı sebebiyle Çeşme Belediyesi 3-4 Temmuz tarihlerinde Ilıca Taş İskele'de düzenlenen anma etkinlikleri, iki gün boyunca yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Program birçok etkinliğe sahne oldu. Söyleşilerden konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine uzandı.

Etkinliğin ilk günü: Kültür, sanat ve tarih bir arada

İlk gün ADD Atatürk Resimleri Sergisi, sivil toplum kuruluşlarının el emeği stantları ve Yuvamız Çeşme çocuk atölyesi ziyaretçilerle buluştu. Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'ın "Atatürk'ün Mirası Laik Cumhuriyet" başlıklı söyleşisi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gün, ÇEKADDER Korosu'nun Çeşme Belediye Orkestrası eşliğinde verdiği konser, Kent Enstitüsü Zeybek Gösterisi ve İzBB Pop Orkestrası'nın Merve Mete solistliğindeki konseriyle devam etti.

İkinci gün programı: Edebi söyleşiler ve Cumhuriyet yolculuğu

Programın ikinci günü ise Çeşmeli Yazar Mehmet Culum'un "İzmir Suikastı ve Atatürk'ün Çeşme'ye Gelişi" başlıklı söyleşisi ile Şair, Yazar ve Müzeci Sunay Akın'ın "Cumhuriyet Yolunda" söyleşisi ile devam etti.

"Atatürk burada olsa ona ne söylemek isterdin?"

Programın ilgi odağı ise ilk saatlerden belliydi. "Atatürk burada olsa ona ne söylemek isterdin?" panosu, iki gün boyunca en çok ilgi gören bölümlerden biri oldu. Çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda katılımcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi, özlem ve minneti kaleme aldı. Bu anıya Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de panoya kendi mesajını yazarak ortak oldu.

“Atatürk'ün izinde yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Atatürk'ün Çeşme'ye gelişinin 100. yılını yalnızca bir anma programı olarak değil, ortak hafızayı canlı tutan güçlü bir buluşma olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çeşme'mize gelişinin 100. yılında, onun fikirlerini, mirasını ve bizlere bıraktığı değerleri komşularımızla birlikte yeniden hatırlamanın gururunu yaşadık. İki gün boyunca söyleşiler, sergiler, konserler ve çocuklarımızın etkinlikleriyle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Bu büyük mirası yaşatmaya, Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaya ve Atatürk'ün izinde yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."