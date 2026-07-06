Son Mühür- Çeşme Belediyesi Ilıca Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Çeşme Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'nda, mevcut Başkan Dr. Ahmet Güler ile Tolga Erantgil'in yarıştığı seçimde Dr. Ahmet Güler yeniden Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Genel kurula siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kamu kurumu temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, kent konseylerinin yerel yönetimlerde bağımsız ve katılımcı bir rol üstlendiğini vurguladı. Denizli, "Görev süresim boyunca hiçbir sivil toplum kuruluşu ya da kent konseyi seçiminde taraf olmadım. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Kent Konseyi ile uyum içinde çalıştık" dedi.

Yapılan oylamada toplam 109 oy kullanıldı; 1 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 106 oyun 68'ini alan Dr. Ahmet Güler yeniden Kent Konseyi Başkanı seçilirken, Tolga Erantgil 38 oy aldı.

Teşekkür konuşmasında geride kalan iki yıllık çalışmaları değerlendiren Dr. Ahmet Güler, Kent Konseyi bünyesinde yaklaşık 20 çalışma grubu ve komisyon kurdu; engelliler, çocuklar, kadınlar ve hayvan hakları alanında çalışmalar yürüttü ve Çeşme'nin ilk Uluslararası Turizm Zirvesi'ni düzenledi. Güler, "Bizim tek partimiz Çeşme'dir, tek davamız Çeşme'nin çıkarıdır. Kent Konseyi olarak hiçbir kurum ya da belediyeden maddi destek almadan tamamen gönüllü katkılarla faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Kent Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Dr. Ahmet Güler, "Önümüzdeki dönemde Kent Konseyi'ni çok daha güçlü bir yapıya kavuşturarak sivil toplum kuruluşlarını güçlendireceğiz ve kentin yaşamına pozitif anlamda dokunacağız. Tüm kurumlar, resmi kurumlar ve yerel yönetimle birlikte çalışarak kentin yaşam kalitesini yükselteceğiz" dedi.

Genel kurulun ardından yürütme kurulu blok liste yöntemiyle belirlendi. Yeni dönem Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Ali Rıza Doğruyol — Çeşme Halk Eğitim Müdürü

Baha Güvelioğlu — Hayvan Hakları Savunucusu

Çetin Ayhan — İş İnsanı

Deniz Ahilik — Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı

Duygu Elbir — Alaçatı Kadın Kooperatifi Başkanı

Erşan Ülgen — Çeşme Kent Konseyi Geçmiş Dönem Yürütme Kurulu Üyesi

Fatma Baykal İğşen — Ilıca Kültür Sanat Derneği

Hasan Ege Tütüncüoğlu — Sakız Ağacım Projesi Yürütücüsü

Kazım Beyaz — Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

Kerem Ünsal — Alaçatı Turizm Derneği Başkanı

Mehmet Sarısaç — Çeşme Spor Kulübü Derneği Başkanı

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Melis Baykan — Rüzgarın Kadınları Kadın Kooperatifi Başkanı

Musa Atasoy — Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı

Münür Özer — Çeşme Afyonlular Derneği Başkanı

Nermin Ekinci — Çeşme Kadın Dayanışma Derneği Başkanı

Orhan Belge — Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı

Sedat Mutlu — İş İnsanı

Suzan Çırağ — Türk Anneler Derneği Çeşme Şubesi Başkanı

Umut Akbaykal — Çeşme Kent Konseyi Geçmiş Dönem Yürütme Kurulu Üyesi

Yetkin Altındağ — Barınak Projesi Vakıf Temsilcisi

Yıldırım Aktugan — Geçmiş Dönem Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı

Sevgi Duman — ÇEŞKA Dönem Başkanı

İbrahim Önol — Arkeolog

Muhabir: Emine Kulak