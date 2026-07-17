Son Mühür / İzmir’in uzun süredir çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm alanlarından Uzundere’de tartışmalar sürüyor. Uzun yıllardır vatandaş evlerine kavuşmayı beklerken yaşanan tartışma ve bürokratik süreçler ve durdurulan inşaatlar nedeniyle hem maddi hem de manevi kayıp yaşandığını belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösteren Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, Başkan Cemil Tugay’a “Bu süreçte oluşan kamu zararının sorumluluğu kimdedir? Bunun hesabını kim verecektir?” diye sordu.

“Teslim edilmesi gereken konutlar zamanında teslim edilmiş olsaydı, bugün ekonomik olarak bu kadar zor durumda kalmayacaktık” sözleriyle açıklamalarda bulunan Uslu, “Ancak yaşanan gecikmeler siyasi çekişmeler rövanşlar nedeniyle hak sahipleri elde edecekleri haklardan mahrum bırakılmıştır. Yıllardır yaşadığımız maddi kayıplar nedeniyle hak sahipleri olarak daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı tazminat talebiyle hukuki süreci başlatmıştık. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları da hak sahiplerinin uğradığı zararı ortaya koymuş ve bu zarar mahkemeye sunulmuştur. Temennimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu haklı taleplere itiraz etmek yerine, yıllardır mağdur edilen vatandaşların mağduriyetini giderecek bir yaklaşım sergilemesidir. Çünkü yaşanan gecikmeler nedeniyle vatandaşlar hem evlerine geç kavuşacak hem de belediyeye olan borç yükleri artmış olacak. Bu şartlarda ekonomik olarak daha da zor duruma düşmüştür” dedi.

Başkan Vekili Yıldır’a tepki: Bizleri tekrar yalnız bırakan açıklamalar yaptı

Dün gerçekleşen İzBB meclis toplantısını da üzülerek dinlediklerini aktaran Uslu, “Dilek ve temenniler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Sayın Levent Yıldır’a “Uzundere hak sahiplerinin bilirkişi raporları doğrultusunda hak sahiplerinin mağduriyeti için tazminat ödenmesi gerekçeleri mahkemeye sunulmuştur, bu konuyla alakalı açıklamanız var mı?” diye sorulduğunda yıllardır mağdur edilen Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarının yanında olması gereken bir açıklama yerine bizleri tekrar yalnız bırakan açıklamalar yaparak bizleri tekrar üzmüştür. Daha da önemlisi, devam eden inşaatları, herhangi bir tatmin edici kamuoyu açıklaması yapılmaksızın inşaatların yaklaşık 1 yıl boyunca durdurulması hem sürecin uzamasına hem de ciddi maliyet artışlarına neden olmuştur. Bu gecikmenin oluşturduğu ekonomik yük, ne yazık ki hak sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin omuzlarına yüklenmiştir. Geçen süre içerisinde oluşan ilave maliyetler ve belediyeye olan borçlanmamız her geçen gün artarak devam etmektedir ve yine dar gelirli vatandaşlardan talep edilmektedir. Siyasi çekişmeler ve beceriksizlik yüzünden yapılamayan geç kalan inşaatların artan maliyetlerini neden hak sahibi vatandaşlara ödettiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Neden iki genel müdür cezaevinde?”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a “göreve gelir gelmez yürüyen inşaatlar neden durduruldu?” sorusuyla devam eden Uslu, “Ardından davet usulü ihaleler ile inşaat alanları müteahhitlere verilmiştir. Müteahhite ödenecek tutarlar ise, öncesinde feshedilen ardından feshedilmediği söylenen aynı sözleşmeler aynı kooperatiflerle tekrar imzalanarak, kooperatiflerden talep edilmiştir. Hal böyleyken neden inşaatlar 1 yıldan fazla bir süre durdurulmuştur? İnşaatlar durdurulduğu için kamu zararı oluşmuş mudur? Kooperatif üyeleri ve hak sahipleri inşaatlar durdurulduğu için ne kadar zarara uğramıştır? Aynı sözleşmeler imzalanarak devam edildiğine göre neden inşaatlar durdurularak hak sahipleri mağdur edilmişlerdir? Neden Cemil Tugay dönemindeki iki genel müdür şu anda bu ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla cezaevindedir? Bu davet usulü ihalelerin yapılması talimatını kim vermiştir? Kamuoyuna neden hala evlerin teslimi için net bir gün verilememektedir? İnşaatlar neden 1 yıl boyunca durduruldu? Bu süreçte oluşan kamu zararının sorumluluğu kimdedir? Bunun hesabını kim verecektir? Bizler, Uzundere hak sahipleri olarak son anahtar teslim edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda uğradığımız tüm maddi kayıpların telafisi için hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.