Çeşme'de görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri, Afyonkarahisar'a atanan İlçe Müftüsü Murat Yılmaz için düzenlenen veda programında buluştu. Görev süresi boyunca ilçede uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, yerel yöneticilerle güzel hatıralar biriktirdiğini ifade etti. Buluşmanın sonunda Çeşme'deki kamu yöneticileri, hizmetlerinden dolayı Müftü Yılmaz'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

"Asıl olan geride bırakılan güzel hatıralardır"

Veda kahvaltısında konuklara seslenen ve yeni görev yeri olan Afyonkarahisar'da da kapısının her zaman açık olduğunu belirten Müftü Murat Yılmaz, "Görev yaptığım süre içerisinde sizlerle güzel hatıralarımız oldu. Uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaktan gerçek anlamda hem onurluyum hem de mutluyum. Ancak görevler gelip geçicidir. Ben asıl olanın, geride bırakılan güzel hatıralar olduğuna inanıyorum. Hiç kimsenin kalbini kırmadığımı düşünüyorum. Böyle bir durum olduysa hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana varsa haklarım helal olsun. Sizlerden de helallik talep ediyorum. Afyonkarahisar'da da bir kapınızın, bir evinizin olduğunu unutmayın. Yolunuz düşerse gelmeniz bizleri mutlu eder, şeref verirsiniz." şeklinde konuştu.