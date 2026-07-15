Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi, hayırseverlerin desteği ve kamu kurumlarının iş birliğiyle tamamen yenilenerek hizmete açıldı. Hastane Gönüllüleri Derneği öncülüğünde yürütülen modernizasyon çalışmaları yaklaşık bir buçuk yıl sürdü.

Altyapı ve tıbbi cihazlar tamamen değişti

Proje kapsamında sadece acil servisin fiziki yapısı düzenlenmedi; binanın elektrik, mekanik ve teknik altyapısı da sıfırdan yenilendi. Ayrıca servisteki tıbbi cihazlar ve donanımlar son teknolojiye uygun hale getirildi.

Hastanenin yenilenen vizyonuna dikkat çeken Başhekim Uzm. Dr. Cihan Aslan, vatandaşların artık daha konforlu, modern ve hijyenik bir ortamda sağlık hizmeti alacağını belirtti.

Yaz sezonunda aylık 17 bin başvuru yapılıyor

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Çeşme'nin yaz aylarında artan nüfusuyla birlikte sağlık hizmetine olan ihtiyacın katlandığını vurguladı. Kul, yaz sezonunda acil servisteki aylık hasta sayısının ortalama 17 bine, poliklinik hasta sayısının ise 32 binin üzerine çıktığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü ayrıca, İzmir genelinde hastaneler ve aile sağlığı merkezleri dahil olmak üzere toplam 21 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğü bilgisini paylaştı.

"Kararlılık varsa hiçbir hayal imkansız değildir"

Projenin ortak bir sorumluluk bilinciyle tamamlandığını söyleyen Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, yola çıktıklarında kendilerine bu işin çok zor olacağının söylendiğini ifade etti. Çizgenakat, dayanışma ve kararlılık sayesinde bu engelleri aştıklarını belirterek, "Bu başarı tek bir kişinin değil, etrafımızda kenetlenen herkesindir" dedi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da törende yaptığı konuşmada, cihazların ve binaların zamanla eskiyebileceğini ancak hastaneye verilen emeğin ve gösterilen duyarlılığın kalıcı olduğunu vurguladı.

Tören, projeye gönüllü olarak katkı sağlayan iç mimarlık ofisi temsilcilerine, inşaat firmalarına ve hayırseverlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti. Katılımcıların kurdele kesmesinin ardından, protokol üyeleri ve davetliler yenilenen acil servis binasını gezdi.

