Son Mühür- Çeşme Belediyesi’nin 42 günlük kültür-sanat ihalesi ilçeyi karıştırdı. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, ses, sahne ve ışık sistemleri için harcanan KDV hariç 57 milyon 115 bin TL’nin hesabını sordu. Özen, Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye seslenerek, "Bu para Çeşmelinin parası, kalem kalem açıklayın" dedi.

Siyasetin gündemine oturan ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesiyle, yani "pazarlık usulüyle" yapıldı. Bu madde yasaya göre sadece deprem, sel, salgın gibi ani ve öngörülemeyen felaketlerde kullanılabiliyor. İhaleye sadece iki firmanın geçerli teklif vermesi ise tartışmaları büyütti.

"Deprem mi oldu, sel mi çıktı?"

AK Parti İlçe Başkanı Özen, belediyenin acil durum bahanesine sert çıktı. Alaçatı Ot Festivali gibi aylardır planlanan bir organizasyonun "öngörülemeyen olay" sınıfına sokulmasını eleştiren Özen, Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye şu soruları yöneltti:

"Sayın Başkan, ani gelişen durum nedir? Deprem mi oldu, sel mi çıktı, salgın mı oldu? Kendi açıklamalarınızda festival için esnafın aylar öncesinden hazırlandığını söylüyorsunuz. Hem 'aylar önce hazırlandık' deyip hem de ihaleyi son dakika acil koduyla pazarlık usulü yapmak çelişkidir. Neden ocak ayında rekabete açık bir ihale yapmadınız? Neden daha fazla firmanın yarışmasını engellediniz?" Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! O saatlerde başlayacak ve tüm gün sürecek! Sıcaklıklarda sert düşüş! İçeriği Görüntüle

42 güne 57 milyon lira

İhale kayıtlarına göre süreç jet hızıyla ilerledi. 10 Nisan’da yapılan ihalenin sözleşmesi 16 Nisan’da imzalandı. 20 Nisan’da başlayan hizmet, 31 Mayıs’ta son buldu.

Özen, Çeşme’nin ciddi altyapı sorunları yaşarken bu kadar kısa süre için harcanan devasa bütçenin peşini bırakmayacaklarını söyledi. "Belediye bütçesi kimsenin kişisel kasası değildir" diyen Özen, halkın parasının nereye harcandığını bilmeye hakkı olduğunu vurguladı.

İptal edilen konserlerin parası ne olacak?

Krizin bir diğer perdesi ise festivalde ertelenen konserler. Alaçatı Ot Festivali’nde yapılacağı duyurulan ancak sonradan ertelenen konserlerin akıbeti bilinmiyor.

Yeni takvimin neden açıklanmadığını soran AK Parti kanadı maliyet konusuna dikkat çekti. Bu ertelenen konserler 57 milyon liralık ihalenin içinde mi, yoksa belediye kasasından şirketlere yeni bir ödeme daha mı yapılacak?