İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'deki Ilıca Plajı'na gelen tatilciler, sahil boyunca biriken yosun kalıntıları, plastik şişeler ve ölü balıklarla karşılaştı. Denize girmek ve kumsalda vakit geçirmek isterken kirli manzarayla karşılaşan vatandaşlar, durumu tepkiyle karşıladı. Bakımsızlık nedeniyle bölgeye gelmek istemediklerini belirten tatilciler, durumu "Deniz pislik içinde. Ölü balıklar var. İğrenç bir ortam var" sözleriyle özetledi. Manisa'dan günübirlik gelen Ömer Uygur ise kirlilik yüzünden bu yıl insanların plaja gelmediğini dile getirdi.

"Kirlilikten dolayı denize giremedik, her tarafımıza pislikler bulaştı"

Ailesiyle birlikte plaja gelen ancak kirlilik yüzünden denize giremeden dönmek zorunda kaldıklarını belirten Halime Dereli, tepkisini "Deniz çok kötü olmuş. Uzun süredir gelmiyorduk ama geldiğimize pişman olduk. Belediyeye öneride bulunmak istiyorum. İnsanlar buraya ailesiyle geliyor ama bu pislik İzmir'e yakışmamış. Biz otele gitmek zorunda değiliz. Kirlilikten dolayı denize giremedik, her tarafımıza pislikler bulaştı." sözleriyle dile getirdi.