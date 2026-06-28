Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, ilçe kongrelerine soluksuz devam ediyor. Kongre maratonuna Karabağlar’da başlanırken; cumartesi günü ardı ardında Kiraz, Ödemiş ve Tire’de ilçe kongreleri coşkuyla gerçekleşti. MHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen kongrelerde MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “MHP’nin kongreleri sıradan siyasi organizasyonlar değildir. Bizim kongrelerimiz şahısların değil davanın öne çıktığı, nefislerin değil ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır, bu sebeple coşkumuz da şuurumuz da çok yüksektir” dedi. Kongrelere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve siyasi partilerden de pek çok isim katıldı.

Kongrelerde, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin gönderdiği kongre mesajını partililer ayakta alkışladı.

“Liderimiz belli, ilkelerimiz belli, hedeflerimiz belli”

MHP’de yapılan kongrelerin makam yarışından değil hizmet yarışından ibaret olduğunu belirterek teşkilat mensuplarına seslenen İl Başkanı Şahin, “Bizim kongrelerimiz şahısların değil, davanın öne çıktığı; nefislerin değil, ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır. Çünkü biz; lideri belli, ilkeleri belli, hedefleri belli olan siyasi bir hareketiz. Asıl olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin sancağını daha yükseklere taşınma irademizdir” dedi.

“Hepimiz aynı idealin yolcularıyız”

“Koltukların değil, davanın adamlarıyız” sözleriyle açıklamalarını sürdüren İl Başkanı Şahin, şunları söyledi: “Görevler gelip geçicidir, asıl olan davaya sadakatimiz, Ülkücü Harekete ve Liderimize olan sadakatimizdir. Hepimiz büyük bir davanın neferleriyiz. Bizim dışarıya atılacak, sokağa gönderilecek hiçbir arkadaşımız yoktur. Tüm arkadaşlarımız çok kıymetlidir, değerlidir. Hepimiz büyük bir davanın neferleriyiz. Hepimiz aynı idealin yolcularıyız. Çünkü kongreler sadece görev değişimlerinin yaşandığı süreçler değildir. Kongreler, teşkilatın gücünü tazelediği, birlik ve beraberliğini gösterdiği, geleceğe olan inancını ortaya koyduğu önemli dönüm noktalarıdır.”

“Çok kritik bir dönemden geçiyoruz”

MHP Lideri Bahçeli’nin hedef olarak belirlediği ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair de açıklamalarda bulunan Şahin, “Kıymetli dava arkadaşlarım, coğrafyamız çok kritik bir dönemden geçmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle sarılıdır. Kuzeyimizde savaşlar, güneyimizde istikrarsızlık... Sınırlarımızın hemen ötesinde emperyalist senaryolar devrededir. Böylesine hassas bir dönemde Türkiye'nin en önemli ihtiyacı güçlü bir devlet, güçlü bir millet ve sağlam bir iç cephedir. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, 'İç cephe tahkim edilmeden, dış cephe korunamaz.' İşte bugün Türkiye'nin yürüttüğü terörsüz Türkiye hedefi tam da bu gerçeği göstermektedir” dedi.

“Hedefimiz kardeşlik hukukunun kuvvetlenmesi”

Kongrelerin temasının Genel Başkan Bahçeli tarafından ‘Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda’ olarak belirlendiğini de hatırlatan İl Başkanı Şahin, şunları söyledi: “Bizim meselemiz sadece silahların bırakılması değil, bin yıllık kardeşlik hukukumuzun yeniden kuvvetlendirilmesidir. Kardeşliğimizin kalplerimize kazınması, geleceğimize akıl ve şuurla yön vermemizdir. Bizim meselemiz aramıza girmeye çalışan emperyalist planların bozulmasıdır. Bizim meselemiz terör örgütleriyle Kürt kardeşlerimizin birbirinden ayrılmasıdır. Bizim meselemiz aslında evlatlarımızın ve ülkemizin geleceğidir. Bizim meselemiz Türkiye'nin ikinci yüzyılında güven, huzur ve kardeşlik içinde inşa etmektir.”

“Biz en başından beri bunu söyledik, buna inanırız. Bu süreç pazarlık süreci değildir. Bu süreç müzakere süreci hiç değildir. Bu süreç çözüm/açılım süreci de değildir. Bu süreç taviz süreci de değildir. Bu süreç devletin kararlılığıyla terörün tamamen tasfiye edilmesi sürecidir” mesajı da veren Şahin, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu nettir, tavrı nettir, çizgisi nettir. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adımın içerisinde olmadık olmayacağız. Gazilerimizi incitecek bir tavır sergilenmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Şehir ve gazi ailelerimiz müsterih olsunlar. Al Bayrağımız ve bütün mukaddesatımız sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanlığı bugün de Çeşme, Balçova, Beydağ, Karaburun ve Konak ilçe kongrelerini gerçekleştirecek.