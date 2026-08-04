İzmir'in Bayraklı ilçesinde harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 33 yaşındaki F.Ö.'yü teknik ve fiziki takip altına aldı.

Yapılan çalışmalar sonrasından şüphelinin Muhittin Erener Mahallesi'ndeki adresine operasyon gerçekleştirildi.

Evde silah, çelik yelek ve yasaklı madde bulundu!

Polis ekiplerinin evde yapmış olduğu aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek ile bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve diğer materyallere incelenmek üzere el konulurken, yasaklı maddenin türü ve miktarının yapılacak kriminal incelemelerle netlik kazanacağı ifade edildi.

Şüpheliye gözaltı!

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan F.Ö., işlemleri yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Şüphelinin sorgusunun devam ettiği, ele geçirilen silahlar ve diğer delillere ilişkin soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettirildiği ifade edildi.

