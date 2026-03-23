ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD kuvvetlerinin İran’daki askeri hedefleri hassas mühimmatlarla hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Operasyonlara ait yeni görüntüler paylaşıldı

CENTCOM, yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıların detaylarına yer verildi.

Yetkililer, operasyonların planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

“Hassas mühimmat” vurgusu

Yapılan açıklamada, saldırıların yüksek hassasiyetli mühimmatlarla gerçekleştirildiği belirtildi. Bu tür mühimmatların, hedef odaklı operasyonlar için tercih edildiği ve belirlenen noktaların doğrudan vurulmasını sağladığı kaydedildi.

CENTCOM, operasyonların askeri hedeflerle sınırlı olduğunu vurguladı.

“Agresif şekilde devam ediyor” mesajı

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise operasyonların “agresif şekilde” sürdürüldüğü ifadesi oldu. Bu söylem, ABD’nin sahadaki askeri varlığını ve kararlılığını ortaya koyan bir mesaj olarak değerlendirildi.

Bölgedeki gerilim artıyor

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi, Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltiyor. Uzmanlar, karşılıklı açıklamalar ve askeri hamlelerin bölgesel güvenlik açısından kritik bir sürece işaret ettiğini belirtiyor.

Gözler yeni gelişmelerde

CENTCOM’un paylaştığı son görüntüler ve açıklamalar, bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini gösterirken, önümüzdeki süreçte taraflardan gelecek yeni adımlar merakla bekleniyor.