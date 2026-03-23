İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD’ye ait askeri noktalara yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun son dalgası kapsamında çok sayıda hedefin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

Çok sayıda hedef vuruldu

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 77’nci dalgasının gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda İsrail’in kuzeyi, merkezi ve güneyindeki askeri hedeflerin eş zamanlı olarak hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda yüksek hassasiyetli ve ağır tahrip gücüne sahip füze sistemleri ile kamikaze İHA’ların kullanıldığı kaydedildi.

ABD üsleri de hedefte

İran tarafı, operasyonun yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadığını duyurdu. ABD’ye ait bölgedeki bazı askeri üslerin de hedef alındığı açıklandı.

Saldırıların, Ali es-Salem, el-Kharj ve El Dhafra hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği belirtilirken, bu noktalara Zülfikar füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

“Nokta atışı kabiliyetine sahip sistemler kullanıldı”

DMO açıklamasında, operasyonlarda kullanılan Hayber Şiken ve Zülfikar füzelerinin yüksek hassasiyetli ve nokta atışı kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Bu sayede hedeflerin doğrudan vurulduğu ve operasyonun “başarıyla tamamlandığı” öne sürüldü.

Trump’a sert mesaj: “Psikolojik savaş etkisini yitirdi”

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da yanıt verdi. Açıklamada, Trump’ın söylemlerinin “psikolojik savaş” olarak nitelendirildiği ve bu yaklaşımın artık etkisini kaybettiği savunuldu.

İran tarafı, sahadaki askeri baskının ve halkın direnişinin, karşı taraf üzerinde etkili olduğunu iddia etti.

“Operasyonlar sürecek” mesajı

DMO, yürütülen askeri operasyonların devam edeceğini belirterek, hedeflerine ulaşıncaya kadar sürecin sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada, İran halkının direnişinin “zaferin anahtarı” olduğu vurgulandı.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Son gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimin daha da tırmandığına işaret ediyor. Uzmanlar, karşılıklı açıklamalar ve askeri adımların bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmelerin, krizin seyrini belirlemesi bekleniyor.

