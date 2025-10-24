Son Mühür- TELE1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun da aynı dosya kapsamında sorgulanacağı öğrenildi.

Dosya kapsamında “İstanbul Senin isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması iddiası gündeme geldi.

Merdan Yanardağ'la gözaltında tutulduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görüşen avukatı Bigütay Hakkı Durna, Yanardağ'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Dosya hakkında kısıtlama var...



Soruşturma dosyasına dair kısıtlama olduğu için dosya kapsamına dair bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan avukat Bilgütay Hakkı Durna, TELE1 televizyonuna konuk oldu. Merdan Yanardağ'la görüştüğünü belirten Durna,

''Sabah hem kanalda hem Merdan Yanardağ'ın evinde bir arama yapıldı. Sonra Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Bir dizi gözaltının daha olduğunu biliyoruz ama her iki dosya arasında bir bağlantı var mı yoksa birbirinden bağımsızlar mı o konuda da şu anda bilgi sahibi değiliz.

Ben Merdan Yanardağ ile emniyette görüşme yaptım.

Sanırım saat 12 gibi sağlığı oldukça yerinde, keyfi yerinde. Herkese çok selamları var. Ben dayanışma duygularını arkadaşlarının basılanın herkesin ilettim.'' bilgisini paylaştı.



Merdan Yanardağ ne mesaj verdi?



Yanardağ'ın kendisine söylediklerini de paylaşan Durna,

''Bunun beşinci sınıf kumpas olduğunu söylüyor. Hani hiçbir şekilde böyle suçlamayı asla ve asla kabul etmiyor. Bir casusluk suçlanmasının, hele bunu İsrail devletiyle bağlantısı olması olası hiçbir şekil de kabul etmiyor.

Ben hayatımı diyor Filistin halkıyla dayanışmaya adadım. Bütün hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içerisindeydim. Hem Ben, hem TELE1 televizyonu bu süreçte hem İsrail hükümetini hem siyonist rejimini faşist olarak nitelendirdi.

Onun yaptıklarına dair tüm programlarınızda biz bunları dile getirdik. Açıkçası İsrail'le ticaret yapanlar o süreçte şu anda bize karşı operasyon yapıyorlar diye böyle bu şekilde ifade etti.'' mesajı verdi.

