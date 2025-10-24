Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesinde önemli bir görev değişimi yaşandı. Kurulun yeni başkanı, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekilliği görevini üstlenmiş olan Mehmet Daniş oldu. Böylece, Ebubekir Şahin'in başkanlık dönemi resmen sona ermiş oldu.

Eski vekil hukukçu kimliğiyle başkanlıkta

Hukukçu kimliğiyle tanınan Mehmet Daniş, siyasi kariyerinde 22., 23. ve 24. Dönemlerde AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapmıştı. Meclis tecrübesinin ardından, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, bu yeni görevine 27 Haziran 2021 tarihinde başlamıştı. Daniş'in, kurum içinden gelerek başkanlık makamına seçilmesi, yeni dönemin yönetim kadrosu için bir başlangıç teşkil ediyor. Kurulun en üst düzey pozisyonuna bir hukukçunun getirilmiş olması, medya denetim süreçlerinde hukuki çerçeveye verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu atama, medya sektöründe ve kamuoyunda yeni yönetim anlayışının nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırdı.

İlhan Taşcı duyurdu

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, başkanlık seçiminin ardından kişisel X hesabından bir açıklama yayımladı. Taşcı, yaptığı paylaşımda, başkan adaylığı sürecinde kendisine destek veren kurul üyelerine teşekkürlerini iletti. Mesajında yeni dönemden beklentilerini dile getiren Taşcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun gelecekteki çalışmalarına dair temennilerde bulundu. "RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır" ifadelerini kullandı.

İlhan Taşcı, paylaşımının başında "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi" cümleleriyle değişimi duyurdu.