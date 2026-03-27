SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Karabağlar’da 21 yaşındaki motokurye Seyfettin Gökalp’in yaşamını yitirdiği feci kazada, failin hala yakalanamamış olması "yurt dışına mı kaçtı?" sorusunu gündeme getirdi. Çarptığı gencin nabzını kontrol edip yardım çağırmak yerine olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Samet A.’nın, izini kaybettirmek için yurt dışına çıkış yapmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Önce Çarptı Sonra Nabzına Bakıp Kaçtı

Kazanın hemen ardından araçtan inerek yerde yatan Seyfettin Gökalp’in nabzına bakan ve durumun vahametini anlayınca soğukkanlılıkla aracına binip kaçan Samet A., günlerdir her yerde aranıyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin henüz izine rastlanamaması, kaçış planının sınır ötesine uzanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Zanlının Avrupa ülkelerine, özellikle de Hollanda’ya kaçmış olabileceğine bilgiler değerlendiriliyor.

Ehliyetine El Konmuş

Daha önce ehliyetine el konulan ve kazadan kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Samet A., bilirkişi raporuna göre kazada asli ve tam kusurlu bulundu. Karşı şeride geçerek gencecik bir hayatı söndüren sürücünün, kaza yerinde yardım beklemek yerine kaçması, suçun niteliğini "olası kast" boyutuna taşıdı. Aile ve hukukçular, zanlının sınır dışına çıkmış olma ihtimaline karşı adli makamların uluslararası mekanizmaları devreye sokmasını bekliyor.

Avukat Atilla Uzel:'Hiçbir Yerde Saklanamayacak'

Ailenin avukatı Atilla Uzel, firar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şüphelinin nerede olduğu henüz kesinleşmemiş olsa da, adaletten sonsuza kadar kaçması mümkün değildir. İster yurt içinde saklansın ister yurt dışına çıkmış olsun, bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Gerekli tüm adli kontrol ve arama kararlarının kapsamı genişletilmektedir. Türk adaleti, gencecik bir evladımızı ölüme terk eden bu şahsı elbet bulacaktır," dedi.

Acılı Ailenin Tek Talebi:'Adalet'

Bayramı evlatlarının yasıyla karşılayan Gökalp ailesi, yetkililere seslenerek arama çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. "Bizim evladımız toprağın altında, onu bu hale getiren kişi ise dışarıda serbestçe geziyor. Kaçtığı yer neresi olursa olsun, yakalanıp hesap vermesini istiyoruz" diyen ailenin feryadı yürekleri dağladı.