İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Papaz Koyu, son dönemde özellikle doğa severlerin en çok konuştuğu yerlerden biri oldu. Yağcılar Plajı olarak da bilinen koy, kalabalık tatil merkezlerinden uzak yapısıyla öne çıkıyor. Sessizlik isteyenler, kamp yapmak isteyen gençler ve fotoğraf çekmeyi seven ziyaretçiler bölgeye yoğun ilgi göstermeye başladı.

Ulaşımı zor ama doğası hâlâ korunuyor

Papaz Koyu’na ulaşım Urla üzerinden Yağcılar Köyü yönüne ilerlenerek sağlanıyor. Ancak yolun son kısmındaki bozuk ve stabilize arazi nedeniyle bölgeye ulaşım çok da kolay değil. Bu nedenle çoğu ziyaretçi arazi araçlarını tercih ediyor.

Bu zorlu yolun, koyun bugüne kadar doğal yapısını korumasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bölgede büyük tesislerin olmaması da dikkat çeken detaylardan biri.

Denizin rengi görenleri etkiliyor

Koyun en dikkat çeken yönlerinden biri ise turkuaza çalan berrak denizi. Altın sarısı kumlarla karışık çakıllı sahil, özellikle yaz aylarında görsel olarak etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Suyun temizliği ve denizin kıyıdan itibaren yavaş derinleşmesi de ziyaretçilerin ilgisini artırıyor.

Bölgede duş, market, işletme ya da restoran bulunmuyor. Bu durum bazı ziyaretçiler için dezavantaj gibi görünse de doğallık arayanlar açısından önemli bir tercih sebebi oluyor.

Kampçılar ve fotoğraf tutkunları rotasını çevirdi

Papaz Koyu yalnızca denize girmek isteyenlerin değil, kamp yapmayı sevenlerin de uğrak noktası haline geldi. Çadır kurup birkaç gün doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler bölgeyi sık sık tercih ediyor.

Koy çevresindeki patikalar ve küçük keşif alanları da ilgi çekiyor. Gün batımında ortaya çıkan manzara ise sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor. Bölgeyi ziyaret edenler, Papaz Koyu’nun Ege’de hâlâ sakin kalabilmiş nadir yerlerden biri olduğunu dile getiriyor.

Sessizlik arayanların yeni kaçış noktası oldu

Ege’nin insan kaynayan tatil bölgelerinden uzak kalmak isteyenler için Papaz Koyu biçilmiş kaftan. Gürültüden uzak, sade bir ortam isteyenler için alternatif rota olarak gösterilen koy, doğal yapısıyla öne çıkmayı sürdürüyor.