İzmir’in Bayraklı ilçesi, gece saatlerinde sarsıcı bir kadın cinayeti ve ardından gelen intihar vakasıyla sarsıldı. İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Havva Çubukçu, boşandığı eski eşi Uğur Baycan tarafından sokak ortasında silahla vurularak hayattan koparıldı. Muhittin Erenler Mahallesi’nde meydana gelen olay, çevre sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olurken; katil zanlısı Baycan’ın cinayet sonrası aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, demir doğrama ustası olduğu belirtilen 37 yaşındaki Uğur Baycan, ayrıldığı eşi Havva Çubukçu’nun ikamet ettiği Sokak’taki evine gitti. Burada ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.

Öfkesine hakim olamayan Baycan, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı ateşleyerek Çubukçu’yu hedef aldı. Talihsiz kadın aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Tehdit ve darp iddiaları yanıtsız kaldı

Korkunç cinayetin ardından suç aletiyle birlikte kayıplara karışan Uğur Baycan, kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi yakınlarında ölü bulundu. Polisin takibi sürerken kendisini de vuran Baycan’ın intihar ettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından her iki cenaze de otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Yaşanan bu trajik olay, geride annesiz ve babasız kalan iki küçük çocuk bıraktı.

Olayın perde arkasına dair ulaşılan detaylar ise durumun vahametini bir kez daha gösterdi. Yaklaşık iki yıl önce evliliklerini noktalayan çiftin, boşanma sürecinden sonra huzur bulamadığı iddia edildi. Çevresinden edinilen bilgilere göre Uğur Baycan’ın, eski eşini sürekli telefonla ve yüz yüze tehdit ettiği, bir süre önce genç kadının evini basarak darp girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Havva Çubukçu’nun maruz kaldığı bu sistematik şiddet sarmalı, maalesef gece yarısı düzenlenen kanlı bir saldırıyla son buldu.

Sokak ortasında ateş etmiş

Mahalle sakinleri, geceyi bölen silah seslerinin ardından dışarı çıktıklarında Havva Çubukçu’yu hareketsiz halde bulduklarını ifade etti. Emniyet güçleri, cinayetin işlendiği ve intiharın gerçekleştiği her iki adreste de geniş çaplı inceleme başlatarak delil topladı. İzmir’de infial yaratan bu vaka, kadın cinayetlerinin önlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, talihsiz kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.