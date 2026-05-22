Son Mühür- Bugün gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile alınan kredi yetkisi kararı sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Sayıglı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Saygılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın herhangi bir problemde ‘kredimiz verilmedi onaylanmadı’ bahanesine sığındığını iddia ederek, "Her sıkıştığında “kredimiz verilmedi, onaylanmadı” bahanesine sığınan Cemil Bey’e de net cevap bugün bir kez daha verilmiştir.

İzmir trafiğini rahatlatacak Ege Mahallesi–Mürselpaşa kavşak genişletme ve köprülü kavşak projesi için, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer alan 38 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası tarafından sağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız garantisinde İller Bankası kredisine ilişkin imza yetkisi, bugün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınmıştır. Gerçekler ortadayken algı siyasetiyle vakit kaybetmenin kimseye faydası yoktur.“ ifadelerini kullandı.

“Yıllardır aynı mazeret!”

38 milyon Euro’luk kredi yetkisinin verilmesinin ardından Başkan Tugay’ın "hükümet tarafından engelleniyoruz" iddialarını mazeret olarak nitelendiren Saygılı konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

"Yıllardır aynı mazeretlerin arkasına sığınarak İzmir’i çözümsüzlüğe mahkûm eden CHP'nin; körfezin kokusunu, kilitlenen trafiği, köstebek yuvasına dönen yolları unutturmak için sürekli polemik üretmesi artık kimseyi ikna etmiyor. Şehre hizmet üretemeyenlerin, İzmir’in gerçek sorunlarını gündeme taşıyan isimlere saldırması siyasi tükenmişliktir. Her sıkıştığında “kredimiz verilmedi, onaylanmadı” bahanesine sığınan Cemil Bey’e de net cevap bugün bir kez daha verilmiştir.

Şimdi soruyoruz:Bu süreçte emeği olan AK Parti’ye teşekkür etme cesaretini gösterebilecek misiniz? İddia ettiğiniz gibi bir engelleme söz konusu olmadığının bugün ispatı gerçekleşmiş oldu. Gerçekler ortadayken algı siyasetiyle vakit kaybetmenin kimseye faydası yoktur. Artık yapılması gereken bellidir:

Vakit kaybetmeden işe başlayın! Felç noktasına gelen kent trafiğine nefes aldıracak bu projeyi bir an önce tamamlayın. Ayrıca diğer etaplara ne zaman başlanacağını da kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklayın."