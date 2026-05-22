Son Mühür- Kurban Bayramı için geri sayı başlamışken ve tatil planları yapılırken herkesin gözü kulağı Meteoroloji’den gelecek o habere çevrilmişti. Memleketine ya da başka şehre tatile gidecekleri bilmem ama İzmir’de olanlar dikkat! Hazırlıksız yakalanırsanız bu bayram istediğiniz gibi geçmeyebilir.

Bayram öncesini de katarak öyle bir hava karşılayacak ki bizi şemsiyeler mi hazır tutulmalı yoksa en ince kıyafetler mi valize konmalı siz karar verin. İşte gün gün Ege bölgesinde hava durumu...

Yerel sağanaklara dikkat!

Önümüzdeki hafta sonu yani 23-24 Mayıs ve 25 Mayıs Pazartesi günü bölge genelini parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyor. Öğleden sonra ise parçalı ve çok bulutlu ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarında ise güney kesimler biraz sıkıntıda. O bölgede mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ege’de bayram süreci: Yağışlı hava kapıda!

Gelelim bayram sürecine. Ege’de kalanlara üzücü haberi vermenin vakti geldi. Bayram boyunca bölge genelinin parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu ve özellikle iç ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26 Mayıs Salı günü yani arife günü bölgede parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu güneyinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

27 Mayıs Çarşamba yani bayramın 1. günü bölgede parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

28 Mayıs Perşembe yani Bayramın 2. günü bölgede parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri dışında genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

29 Mayıs Cuma yani Bayramın 3. günü bölgede parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri dışında genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

30 Mayıs Cumartesi yani bayramın 4. ve son günü parçalı ve az bulutlu öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri dışında genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.





İzmir: Parçalı ve çok bulutlu

26 Mayıs Salı: 15 / 29

27 Mayıs Çarşamba: 17 / 28

28 Mayıs Perşembe: 17 / 29

29 Mayıs Cuma: 16 / 27

30 Mayıs Cumartesi: 16 / 27

Aydın: Parçalı ve çok bulutlu, 1. ve 3. günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Mayıs Salı: 18 / 30

27 Mayıs Çarşamba: 18 / 28

28 Mayıs Perşembe: 19 / 30

29 Mayıs Cuma: 17 / 27

30 Mayıs Cumartesi: 18 / 29

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, bayram süresince yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Mayıs Salı: 15 / 28

27 Mayıs Çarşamba: 16 / 29

28 Mayıs Perşembe: 16 / 29

29 Mayıs Cuma: 15 / 26

30 Mayıs Cumartesi: 15 / 25

Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu, 2. ve 3. günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Mayıs Salı: 12 / 26

27 Mayıs Çarşamba: 11 / 27

28 Mayıs Perşembe: 12 / 28

29 Mayıs Cuma: 11 / 25

30 Mayıs Cumartesi: 10 / 24

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 2. günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Mayıs Salı: 14 / 16

27 Mayıs Çarşamba: 15 / 27

28 Mayıs Perşembe: 15 / 27

29 Mayıs Cuma: 14 / 25

30 Mayıs Cumartesi: 14 / 24