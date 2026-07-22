Son Mühür- CHP'deki bölünmenin yeni partiyle somutlaşmak üzere olduğu süreçte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, birçoklarının beklentisinin aksine Özgür Özel'in yeni partisini değil Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yi tercih ettiğini duyurdu.

Cezaevine atıldığı süreçte Özgür Özel'in sık sık ziyaret ettiği Zeydan Karalar'ın tercihinin gerekçesi tartışılmaya devam ediyor.

Zeydan Karalar'ın amacı belli...



CHP'de kalma tercihiyle dikkat çeken Zeydan Karalar'ın kendisi gibi avukat olduğunu belirten avukat Afşin Hatipoğlu,

''İki ayda bir göreve iade için gözden geçirme yapılıyor. Zeydan Karalar bu gözden geçirmeyi kaçırdı. Bir dahaki gözden geçirmede Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına iade edilmek için Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlanıyor'' iddiasını gündeme taşıdı.

Halk Tv'de Ebru Baki'nin programına konuk olan Hatipoğlu,

'52 yıllık CHP'li olduğunu söylüyor. Bu siyasi hayatın içinde bir adamsın demek. Adana'da o halkın isyanını görmüyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na halkın tepkisini görmüyor mu? Görüyor. Ona rağmen, kendi halkına rağmen bir insan neden bu açıklamayı yapar? Bana göre tek bir sebepten. Göreve iade edilebilmek için'' ifadelerine yer verdi.