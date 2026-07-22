Ulaşım kolaylığı sağlamak ve daha uygun şartlarda araç sahibi olabilmek isteyen milyonlarca vatandaş, Meclis ile Hazine ve Maliye Bakanlığından gelecek kararları yakından izliyor. Kamuoyunda geniş yer bulan ÖTV muafiyeti başlığı, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte yeniden hareketlendi. Yasalaşma sürecinin tamamlanması halinde hangi emekli gruplarının bu haktan faydalanabileceği ve uygulanacak kriterler netleşmeye başladı.

MEVCUT MEYANLAMA VE YASAL ÇERÇEVEDE ÖTV MUAFİYETİ

Güncel mevzuata göre bir emeklinin ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil alabilmesi için belirli bir engellilik oranına sahip olması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda, yaş ya da emeklilik türüne bakılmaksızın engel oranı %90 ve üzerinde olan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Bu araçlarda özel tertibat şartı aranmazken, taşıtlar yakınları tarafından da kullanılabiliyor.

Ortopedik engeli bulunan vatandaşlarda ise %40 ile %89 arasındaki engellilik oranı yeterli görülüyor. Ancak bu kişilerin sağlık kurulu raporunda ve ehliyetinde "özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresinin yer alması şart koşuluyor. Satın alınacak taşıtın devlet tarafından her yıl açıklanan üst sınırı aşmaması ve 5 yıl boyunca satışının yapılmaması gerekiyor.

TBMM'YE SUNULAN KANUN TEKLİFİ HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR?

Meclis gündeminde bekleyen kanun teklifi, mevcut uygulamadan farklı olarak belirli bir emekli grubunu hedefliyor. Teklif taslağı; SSK veya Emekli Sandığı mensuplarını değil, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsama giren Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkâr emeklilerini kapsıyor.

Teklifin yasalaşması halinde hak sahipleri, emeklilik tarihlerinden itibaren ilk 5 yıl içinde tek bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil satın alabilecek. Ticari araçların haric tutulduğu bu düzenlemede, suistimalleri önlemek amacıyla 5 yıl satmama ve devretmeme şartı bulunuyor. Aracın 5 yıldan önce satılması durumunda, tahsil edilmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle birlikte geri alınacak. Yalnızca kaza, afet veya kaskoya giren ağır durumlarda hurdaya çıkan araçlar için yeni bir hak tanınabileceği öngörülüyor.

KAPSAMA GİRMESİ BEKLENEN MUHTEMEL ARAÇ MODELLERİ

Olası bir vergi indirimi veya muafiyet kararında, Türkiye'de üretilen ya da B ve C segmentinde yer alan erişilebilir modellerin ön plana çıkması bekleniyor. Piyasa analizlerinde adı öne çıkan markalar ve modeller şunlar:

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Fiorino Combi, Topolino

Renault: Clio, Taliant, Megane Sedan, Duster

Hyundai: i20, Bayon Yılmaz Özdil'den komedyen Kaan Sekban'a: Eğer bir milim ahlakın varsa, özür dile! İçeriği Görüntüle

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

TOGG: T10X, T10F

Dacia: Sandero Stepway, Duster

Opel: Corsa

Citroën: C3