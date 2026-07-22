Fethiye ilçesindeki tarihi Paspatur Çarşısı’nda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çarşıda yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yere yığılan bir genci gören R.Y. (56), yardım etmek yerine fırsatçılık yaptı. Baygın halde yatan gencin ceplerini karıştıran şüpheli, cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların şaşkınlık ve öfkeyle izlediği vicdansızlık, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kameralardan kaçamadı, adliyede tutuklandı

İhbar üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin R.Y. olduğunu belirledi. Kısa sürede adresi tespit edilen zanlı, Seydikemer ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen vicdansız hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.