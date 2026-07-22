Son Mühür - Ankara'da gözaltına alınan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uludağ hakkında haftada dört gün karakolda imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Uludağ ne demişti?

Türkiye'deki yargı sistemine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alican Uludağ'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 217/A maddesindeki "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Uludağ, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye'de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor. Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur."

Avukat da dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında, Alican Uludağ'ın paylaşımını alıntılayarak paylaşan avukat İrem Çiçek'in de dosyada şüpheli olarak yer aldığı öğrenildi.