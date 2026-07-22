Son Mühür- CHP Grup toplantısında son kez kürsüye çıkan Özgür Özel, uzun süredir kurulup kurulmayacağı tartışmalarına neden olan yeni parti için harekete geçildiğini et bir dille ilk kez ortaya koydu.

Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin CHP'yi böleceği gerçeğine dikkat çeken gazeteci Yılma Özdil, bölünmeden AK Parti iktidarının kazançlı çıkacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarar...



''CHP'nin bölünmesi sadece Tayyip Erdoğan'a yarıyor'' vurgusunda bulunan Özdil,

''CHP bölünmüş olduğu için 1994'te İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçildi, CHP bölünmüş olduğu için 2002'de tek başına iktidar oldu, rejimi değiştirdi… Kurulacak partinin ismi “yeni” ama, neticesi yeni değil'' hatırlatmasında bulundu.

Yılmaz Özdil'in açıklamasına göndermede bulunan komedyan Kaan Sekban, 2002'de Cem Uzan'ın Genç Parti'yle oyları böldüğü dönemde Özdil'in Star gazetesinde görev yaptığını öne sürdü.



Star gazetesinde çalışırken...



Komedyen, sunucu, oyuncu, yazar Kaan Sekban mesajında,

''2002 seçimlerinde CHP değil merkez sağ bir anda, Cem Uzan'ın Genç Partisi'nin ortaya çıkmasıyla bölük pörçük olmuştu. Yılmaz Bey Uzan'ın Star gazetesi ve Star Tv'de gece gündüz Uzan'ı övüyordu. Sonuç, GP yüzde 7 oy alarak misyonunu tamamladı. DYP, ANAP ve MHP'nin barajı geçmesi için gereken toplam oy oranı neydi biliyor musunuz? Evet bildiniz yüzde 7'' ifadelerine yer verdi.



Kalbinizi kırmak istemem ama...



Sekban'ın iddiasına Yılmaz Özdil'den yanıt gecikmedi. Kaan Sekban'a seslenen Özdil,

''Kalbinizi kırmak istemem ama, bu söylediğiniz yalan… Cem Uzan, evet patronumdu ama, parti kurduğu için, herhangi bir parti lehine yayın yapmayacağım için, Star grubundan istifa ettim, seçim kampanyası döneminde çoktaaan ayrılmıştım, bir yıl boyunca da işsiz kaldım, işsiz olmama rağmen kalemimi kimseye kiralamadım, eğer bir milim ahlakınız varsa bu yalanınız için özür dilersiniz'' çağrısında bulundu.

