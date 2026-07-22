İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınacağı bildirildi.

Ünlüler ifade verecek

Soruşturma çerçevesinde gazeteciler Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerinin alınacağı öğrenildi. İfadelerin hangi gerekçeyle alınacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü kaydedildi.

Ahbap soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para trafiği tespit edildi. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına önemli miktarlarda para aktarıldığı, bu hesaplar üzerinden bahis oynanarak yüksek tutarlarda kayıp yaşandığı ve kısa süre içinde peş peşe çok sayıda tapu devri yapıldığı belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik 12 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda ise 9 kişi daha yakalandı.

İkinci dalga operasyon

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12 kişinin 4'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ayrıca dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.

Oğuzhan Uğur tutuklandı

Soruşturmanın devamında, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanarak şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 27'ye çıktı.