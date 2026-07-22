Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Eski Gökçeovacık mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için zamanla yarış...

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürmek ve alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için ekipler adeta zamanla yarışıyor. Müdahale kapsamında 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 orman personeli yoğun bir çaba sarf ediyor. Hem havadan hem de karadan aralıksız sürdürülen söndürme çalışmalarıyla alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor.