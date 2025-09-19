Avrupa futbolunda son dönemin dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Can Uzun, Frankfurt - Galatasaray maçında attığı golle birçok futbolseverin ilgisini çekti. Genç oyuncunun performansı ve oynadığı lig ülkede geniş yankı buldu. Henüz 18 yaşında olan Can Uzun, Almanya doğumlu ve Türk kökenli bir futbolcu olarak tanınıyor.

Can Uzun kimdir, nereli?

2005 yılında Almanya’nın Nürnberg kentinde dünyaya gelen Can Uzun, ailesi aslen Ordu’ya bağlı Aybastı ilçesinden. Küçük yaşta futbola Nürnberg altyapısında başladı ve yeteneğiyle kısa sürede Bundesliga 2 takımı Nürnberg’in A takımına kadar yükseldi. Hem Almanya hem de Türkiye Milli Takımları’ndan teklif aldı; genç yaşına rağmen uluslararası arenada da adı sıkça anıldı. Hızlı ve teknik oyunuyla dikkat çeken Uzun, özellikle hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkar.

Frankfurt maçında Galatasaray’a gol attı

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Frankfurt - Galatasaray maçında sahneye çıkan Can Uzun, Galatasaray filelerini havalandırarak takımını skor avantajına taşıdı. Maçta attığı gol, hem Alman hem de Türk spor basınında geniş yer buldu. Genç yaşında Avrupa kupalarında önemli maçlarda görev almak Uzun’un kariyerinde önemli bir etap olarak öne çıktı. Almanya’dan yetişen Türk futbolcular arasında sözü geçen yeni jenerasyonun parlayan yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Can Uzun, Frankfurt karşılaşmasında sergilediği etkili oyun ve attığı golle, gelecekte daha büyük kulüplerin takibine girmesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Almanya futbolunun altyapısından gelen ve Türk futboluyla bağları güçlü olan Uzun, kariyerini hangi ülkede devam ettireceği konusunda da gündemde kalmaya devam ediyor.

Başarılı performansları süren Can Uzun, hem Almanya’da hem de Türkiye’de futbol otoritelerinin yakın markajında. Oyuncunun Avrupa’daki başarıları ve milli takım tercihi önümüzdeki dönemin merak edilen futbol gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor