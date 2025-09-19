Ahmet Çakar, alınan farklı mağlubiyetin ardından Okan Buruk’u sert ifadelerle eleştirdi:

"Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Avrupa'da iflas ediyor. Böyle Avrupa Fatihliği olmaz. Galatasaray'ın uluslararası hocası olamaz"

SkySpor yorumcusu Ümit Özat ise Okan Buruk’un artık Galatasaray için doğru tercih olmadığını ileri sürdü:

Bugün Dursun Özbek olsam yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Semedo, Brown, Sallai'den iyidir ama yine de bu 11'le 5 gol yenmez. Bu maçı kaybetmek zor ama bu kadar fark olmamalıydı"

Serdar Ali Çekiner