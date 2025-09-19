Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrılarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Maç sonrası yorumcular, Okan Buruk ve Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi.
Hasan Şaş
Eski Galatasaray futbolcusu Hasan Şaş, SporON kanalındaki yorumunda takımın fiziksel mücadele gücünden yoksun olduğunu vurguladı:
"Avrupa'da bir fazla koşmazsanız başarılı olamazsınız. Galatasaray'ın 7 maçı var ama ümitli konuşamıyorum. Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmazdım. Goller tamamen yanlış tercihlerden geldi. Böyle savunma yapılmaz"
Ahmet Çakar
Ahmet Çakar, alınan farklı mağlubiyetin ardından Okan Buruk’u sert ifadelerle eleştirdi:
"Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Avrupa'da iflas ediyor. Böyle Avrupa Fatihliği olmaz. Galatasaray'ın uluslararası hocası olamaz"
Ümit Özat
SkySpor yorumcusu Ümit Özat ise Okan Buruk’un artık Galatasaray için doğru tercih olmadığını ileri sürdü:
Bugün Dursun Özbek olsam yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Semedo, Brown, Sallai'den iyidir ama yine de bu 11'le 5 gol yenmez. Bu maçı kaybetmek zor ama bu kadar fark olmamalıydı"
Serdar Ali Çekiner
Çelikler ise Galatasaray'ın Türkiye'deki hakem avantajına alıştığını ifade ederek şu yorumda bulundu:
"Sen Avrupa Fatihi olmayalı çok oldu. Bu maçta Türk hakemi olsa 2-2 biterdi, hatta 3-2 kazanırdın. Ama Avrupa'da işler farklı"