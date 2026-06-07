İzmir’in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu vefat eden Can Polat cinayetinde soruşturma ilerlerken, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye götürüldü. Savcılık, şüphelilerin tutuklanmasını istedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın failleri ve bağlantılı isimlere yönelik operasyonlar düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen kişi ile olay öncesi keşif yaptığı öne sürülen bir şüpheli İzmir’de ekipler tarafından yakalandı.

Silah da ele geçirildi!

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, saldırıda kullanıldığı düşünülen otomatik tabancaya da el konuldu. Soruşturmanın İstanbul ayağında ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silah temin ettiği iddia edilen 2 kişiye daha gözaltı işlemi uygulandı.

Tutuklama talebi!

Adliyeye götürülen 4 şüpheli hakkında savcılık tarafından tutuklama talebi geldi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

İstanbul’a devredilmişti!

Öte yandan silahlı saldırı sonucunda öldürülen Can Polat’ın, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilmişti.