SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen çok yönlü yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapılan ilk operasyonda 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 sanığın tutukluluk durumunu değerlendiren mahkeme, 5 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Emniyette ve savcılık aşamasında ikinci dalga operasyonunun şifrelerini veren ve operasyonun 'kara kutu'su olarak adlandırılan denetim firması yöneticisi S.K.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, yapılan ikinci dalga operasyonundan önce tahliye edildiği öğrenilirken, aynı operasyon kapsamında tutuklanan Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici ile Yapı Ruhsat Personeli Cem Beşgül'ün tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi. Cezaevinde bulunan bu iki ismin, yapılan ikinci dalga operasyon listesinde de isimleri bulunuyor.

'Kara Kutu' Serbest Bırakıldı

Tahliye edilen isimler arasında soruşturmanın en kritik ismi olan yapı denetim firması yöneticisi S.K. de yer aldı. Müteahhitler ile belediye birimleri arasındaki maddi trafiği ve usulsüz ruhsat onaylarını şifreleriyle birlikte deşifre eden S.K. ile birlikte aracı ve müteahhit gruptan toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla tahliyeye edildiği, dosyada sadece 2 belediye personelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İtirafçı S.K. Büyük Operasyonu Tetiklemişti

Buca'yı sarsan dev soruşturma, sahte ruhsatla işletilen ve içerisinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı bir otele düzenlenen baskınla ortaya çıkmıştı. Evrakların belediyenin Ruhsat ve Yapı Kontrol müdürlüklerine uzanmasıyla aralarında birim müdürlerinin de bulunduğu 7 kişi ilk etapta tutuklanmıştı. Tahliye olan S.K.'nın tutuklanmadan önce ve cezaevinde verdiği kritik bilgiler ve şifreler, geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi’ne yönelik çok daha büyük ve geniş kapsamlı ikinci dalga operasyonun yapılmasına zemin hazırlamıştı.

Gelişmeler İkinci Dalga Dosyasını Doğrudan Etkiliyor



Firma yöneticisi S.K.’nın deşifre ettiği rüşvet ağı, müteahhitlerin telefonlarından çıkan 'Arkadaş paraya doymuyor' şeklindeki WhatsApp yazışmaları ve SGK müfettişlerinin belediyedeki 'bankamatik ve sevgili' kadrolarına yönelik hazırladığı usulsüz personel raporuyla birleşince soruşturmanın boyutu genişlemişti. Mevcut ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.