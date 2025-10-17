Son Mühür / Yiğit Uzun – Can Holding soruşturması kapsamında AK Parti’nin kurucu isimlerinden iş insanı Cüneyd Zapsu hakkında yurt dışında bulunduğu sırada yakalama kararı çıkarıldığı, ancak üst düzey siyasi temasların ardından kararın “tanıklığa” dönüştüğü öne sürüldü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, YouTube’da yayınlanan Onlar TV programında yargı kaynaklarına dayandırdığı iddiayı kamuoyuna açıkladı. Terkoğlu’na göre, Zapsu hakkında soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararı, kendisinin bürokrasi ve siyaset çevreleriyle yaptığı temasların ardından kaldırıldı ve Zapsu’nun ifadesi “tanık” sıfatıyla alındı.

"Siyaseten en yetkili isimlerle temasa geçti”

Terkoğlu, pazartesiden bu yana konuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cüneyd Zapsu hakkında Can Holding soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığını yargı kaynaklarından öğrendim. Zapsu o sırada yurt dışındaymış. Bu karar üzerine, Türkiye’nin siyaseten en yetkili isimleriyle iletişime geçtiği söyleniyor. Görüşmelerin ardından savcılığa bir geri dönüş olmuş ve yakalama kararı kaldırılmış. Ardından Zapsu, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere davet edilmiş.”

Terkoğlu, Zapsu’ya ulaşmak için girişimlerde bulunduğunu ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını da belirtti.

AK Parti’nin kurucularından

Cüneyd Zapsu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu kadrolarında yer almış, partinin MKYK üyeliğini yapmış ve bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın danışman olarak görev almış bir isim. Aynı zamanda iş dünyasında da etkili bir figür olan Zapsu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi olarak da biliniyor.

Terkoğlu, Zapsu’nun geçmişte “Erdoğan ile Batı arasında köprü kuran kişi” olarak nitelendirildiğini hatırlatarak, bu nedenle de uzun yıllar eleştirilere hedef olduğunu söyledi.

Soruşturma genişliyor mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması, “örgüt kurma”, “dolandırıcılık”, “mala zarar verme” ve “vergi suçları” gibi iddiaları kapsıyor.

Yargı kulislerinde, soruşturmanın önümüzdeki süreçte “iktidar çevrelerine kadar genişleyebileceği” ve bazı önemli isimlerin dosyada tanık ya da şüpheli sıfatıyla yer alabileceği konuşuluyor.

Terkoğlu da bu duruma dikkat çekerek, “Devletin en merkezindeki isimlerin adlarının geçtiği bir süreçten bahsediyoruz” dedi.

Zapsu sessizliğini koruyor

İddialarla ilgili olarak Cüneyd Zapsu cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Terkoğlu, “Kendisine ulaştım, yazılı olarak da sordum ancak bu konuda konuşmak istemediğini anladım. Eğer bir yanıt gelirse, bunu da programda paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Bu iddialar, Türkiye’de son dönemde artan “yargı–siyaset ilişkisi” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Zapsu hakkında çıkarıldığı öne sürülen yakalama kararının nasıl kaldırıldığı ve hangi gerekçelerle “tanıklık” statüsüne dönüştüğü kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.