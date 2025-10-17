Son Mühür / Yiğit Uzun- Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ikinci dalga operasyon, MASAK raporu ve yeni delillerin dosyaya eklenmesiyle birlikte genişletildi.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 35 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi. Dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Remzi Sanver, Can Holding dosyasında gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Galatasaray Spor Kulübü eski Basın Sözcüsü Prof. Dr. Remzi Sanver de yer aldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılan Kenan Tekdağ da ikinci dalgada yeniden gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

88 milyar TL’lik “şüpheli para trafiği”

Savcılık kaynaklarına göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirkete ait banka hesaplarında toplam 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi.

İddialar arasında vergi kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve kara para aklama suçları yer alıyor. MASAK’ın son raporunda, şirketler arası yüksek tutarlı transferlerin “organize mali akış” şüphesi yarattığı belirtiliyor.

Remzi Sanver kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970’te İstanbul’da doğdu. 1988’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Ekonomi yüksek lisansı (1995) ve doktorasını (1998) bitirdi.

2006 yılında profesör unvanı alan Sanver, uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve 2011–2015 yılları arasında üniversitenin rektörlüğü görevini üstlendi.

Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması, oyun teorisi ve sosyal tercih konularında uluslararası çalışmalarıyla tanınıyor.

Akademisyen, yönetici ve Mason locasının Büyük Üstadı

Remzi Sanver, halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi LAMSADE Laboratuvarı’nda araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2021–2022 döneminde Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü olarak da görev aldı.

Sanver, 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı (Mason lideri)olarak görev yapıyor.

Soruşturma genişliyor

Can Holding merkezli soruşturma, Türkiye’de son yılların en kapsamlı mali soruşturmalarından biri olarak nitelendiriliyor.

İlk dalga operasyonun ardından hazırlanan MASAK ek raporu, dosyadaki isim sayısını artırırken, kamuoyunun dikkatini yeniden Remzi Sanver’in liderliğini yürüttüğü mason yapılanmasına çevirdi.

Savcılık kaynakları gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin İstanbul Adliyesi’nde sürdüğünü bildirdi.