Can Holding soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. "Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 11 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı. Aynı dosyada yer alan Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ ise o dönemde ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında çok sayıda şirkete kayyum atanmış, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisine devredilerek kapsamı genişletilmişti.

Kenan Tekdağ yeniden gözaltına alındı

Genişletilen operasyon kapsamında 3 gün önce 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ev hapsinde bulunan Kenan Tekdağ da bu süreçte yeniden gözaltına alınarak İstanbul Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.

Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ hakim karşısına çıktı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler arasında, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yer aldı. Savcılık sorgularının ardından Tekdağ ve Sanver’in de aralarında bulunduğu 11 kişi, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 kişi tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Karara göre, 11 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağı ve belirli günlerde imza yükümlülüğü, diğer 3 şüpheliye ise konutunu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri getirildi.