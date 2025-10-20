Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Bartın'a geldi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tunç, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un hedefinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır vardı. Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var!"

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "AK Parti kuruluşundan bu yana geçen 23 yılda kesintisiz iktidarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı ile beraber millete hizmet yolunda emin adımlarla yola devam diyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık, eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, biz eser ürettik, milletimiz için çalıştık. Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık.

Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık. İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi milleti dinlemesidir. Kadrolarıyla beraber millet ne istiyorsa onu yapmasıdır. Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır. Sürekli karalama siyaseti yapmasıdır.

Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti." ifadelerini kullandı.