Olay, 14 Şubat saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde yaşandı. Otomobille dolaşan Yusuf Berzan T. ile Onurcan D., ailesiyle millet bahçesine giden Ali C.’ye ait hafif ticari aracın yanında durdu. Araçtan inen iki şüpheli, camı kırarak torpido bölümündeki yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 3 bilezik ile 2 yüzüğü alıp uzaklaştı.

Hırsızlığın ardından bir ara sokakta duran zanlıların altınları aralarında paylaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları yüzükleri birbirlerinin parmağına takarak eğlendikleri de yer aldı.

Cep telefonu ve altın çalmışlar

Aracına döndüğünde hırsızlığı fark eden Ali C.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki ve güzergâhtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin farklı tarihlerde mezarlık önlerinde park halindeki araçlardan 6 cep telefonu, 57 bin lira, 500 avro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığını belirledi.

Zanlıların sık sık şehir dışına çıktığını tespit eden ekipler, 3 Mart’ta otomobille Adana’ya giriş yaptıklarını saptadı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ne yöneldikleri belirlenen şüphelilere “dur” ihtarında bulunuldu. Trafiğin sıkışması üzerine araçtan inerek kaçmaya çalışan iki kişi, kısa süren yaya takibinin ardından sokakta yakalandı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette suçlarını kabul eden şüpheliler, mağdurların zararını karşılayacaklarını beyan etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Berzan T. ile Onurcan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.