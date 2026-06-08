SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca Belediyesi’ndeki rüşvet, sahte ruhsat ve 'bankamatik sevgili' iddialarıyla başlayan soruşturma bünyesinde, siyasi kanada uzanan yeni deliller gün yüzüne çıktı. Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya hakkında birden fazla suçlama ve whatsapp yazışmaları dava dosyasına eklendi. Dosyada yer alan ilk iddialara göre Çağdaş Kaya’nın, belediyede resmi bir görevi ya da unvanı bulunmamasına rağmen Buca Belediyesi ana hizmet binası içerisinde kendisine ait özel bir odası olduğu ileri sürüldü. Kaya'nın bu odayı kullanarak rüşvet ve usulsüzlük iddialarının odağındaki süreçleri yönettiği, ayrıca parti içi seçimlerde delege desteği sağlamak amacıyla delege yakınlarını belediyede ve iştirak şirketlerinde işe aldırdığı suçlamaları dosyada yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Törenine 'Bucamar'a Ait Araçla Gitmiş

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Çağdaş Kaya ile belediye iştiraki BUCAMAR’ın genel müdürü arasındaki telefon yazışmaları kirli çarkı gözler önüne serdi. Çağdaş Kaya'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde düzenlediği bayramlaşma törenine Bucamar'a ait araçla Ankara’ya gittiği, aracın tüm yakıt giderlerinin ise belediye şirketi Bucamar tarafından karşılandığı iddia edildi.

'Bana En Lüks Otelden Yer Ayarla'

Dosyaya giren WhatsApp mesajlarında en dikkat çeken bölüm ise Ankara’daki konaklama talimatı oldu. Çağdaş Kaya’nın BUCAMAR Müdürü’ne "Bana en lüks otelden 3 kişilik yer ayarla" şeklinde mesaj attığı, bu talimat üzerine Ankara Hilton Oteli’nde rezervasyon yapıldığı tespit edildi. Kendisiyle birlikte 3 kişinin bu lüks otelde konakladığı, otel yerinin BUCAMAR müdürü tarafından bizzat ayırtıldığı ve konaklama faturasının yine BUCAMAR bütçesinden ödendiği yazışma dökümleriyle dosyaya girdi.

Savcılık Faturanın İzini Sürüyor

Gizlilik kararı altında yürütülen soruşturmada savcılık makamı, elde edilen yazışmalar doğrultusunda harekete geçti. Ankara Hilton Oteli ile resmi yazışmalar yapılarak, söz konusu tarihlerde Çağdaş Kaya ve beraberindeki 3 kişinin otelde konaklayıp konaklamadığı, konaklama gerçekleştiyse kesilen faturanın hangi şirket veya şahıs tarafından ödendiği, belediye iştiraki BUCAMAR’a fatura edilip edilmediği mercek altına alındı.