Son Mühür - 7 Haziran'da düzenlenen belde ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhur İttifakı’nın sandıktan büyük bir başarıyla çıktığını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İnan, muhalefetin uzun süredir dile getirdiği seçim taleplerine milletin sandıkta yanıt verdiğini belirterek elde edilen sonuçların Cumhur İttifakı’na olan güveni tazelediğini dile getirdi.

“Milletimizin takdiri Cumhur İttifakı”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetin seçim çağrılarına göndermede bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Cumhur İttifakı, Özgür Özel’in uzun süredir talep ettiği ara seçimde Rüşvet İttifakı’na karşı net bir zafer kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Ara seçim sonuçlarının halkın tercihlerini açık bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan İnan, paylaşımında ayrıca “Milletimizin Takdiri Cumhur İttifakı” mesajını vererek kararı doğrudan vatandaşın verdiğini belirtti.

Beş beldede kazanıldı

Seçim sonuçlarının AK Parti ve Cumhur İttifakı'na duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden İnan; ittifakın Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke ve Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldelerinde sandıktan başarıyla çıktığını kaydetti. Siyasi gündemi meşgul eden ara seçim tartışmalarına da değinen İnan, uzun süredir muhalefet tarafından dile getirilen seçim çağrılarının ardından nihayet millet iradesine başvurulduğunu ve son sözü doğrudan halkın söylediğini aktardı.